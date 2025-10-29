بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها

في حادث مأساوي هزّ الشارع الأردني، توفي طفل إثر لدغة حشرة تُعرف باسم "ذبابة الرمل السوداء"، بعد أيام قليلة من تعرضه لها.

وذكرت عائلة الطفل عمر حمزة سلامة أن الوفاة وقعت بعد نقله إلى مستشفى البشير الحكومي في العاصمة عمّان، حيث حاول الأطباء إنقاذه دون جدوى.

وبحسب أسرته، فقد تعرض الطفل للدغة قبل ثلاثة أيام من وفاته، ولم تظهر عليه أي أعراض في البداية، إلا أن حرارته ارتفعت فجأة بعد يومين، وتدهورت حالته الصحية بسرعة حتى فارق الحياة بعد ثلاث ساعات فقط من دخوله المستشفى.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على خطر ذبابة الرمل السوداء، وهي حشرة صغيرة الحجم لكنها قد تسبب أمراضًا خطيرة ومضاعفات قاتلة في بعض الحالات، وذلك وفقًا لما نشره موقع "هيلث لاين" (Healthline).

ما هي ذبابة الرمل السوداء؟

ذبابة الرمل السوداء من الحشرات الصغيرة التي تنشط عادة في المناطق الدافئة والرطبة، وغالبًا ما تلدغ الإنسان لتمتص دمه، مسببة التهابات جلدية فورية وأحيانًا نقل أمراض طفيلية خطيرة، ويمكن أن تسبب لدغات هذه الذبابة أعراضًا موضعية فورية مثل بثور حاكة أو كتل مؤلمة ومتورمة، بينما يصاب بعض الأشخاص بما يُعرف بـ "حمّى الذبابة السوداء"، وهي حالة أكثر حدة تترافق مع تضخم الغدد الليمفاوية والحمى والدوخة والصداع.

الأمراض التي تنقلها ذبابة الرمل

في بعض مناطق العالم، تُعتبر ذبابة الرمل ناقلًا رئيسيًا لمرض "الليشمانيات"، وهو مرض طفيلي خطير يصيب الجلد أو الأعضاء الداخلية، وقد يتخذ شكلين رئيسيين:

داء الليشمانيات الجلدي

يسبب تقرحات جلدية مؤلمة أو حاكة، وقد تظهر على شكل بقع أو عقد صغيرة بعد فترة من اللدغة.

داء الليشمانيات الحشوي

يعتبر الشكل الأخطر، إذ يصيب أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد والطحال، ويؤدي إلى الحمى، وفقدان الوزن، وتضخم الأعضاء، وقد يكون قاتلًا إذا لم يُعالج بسرعة.

أعراض لدغة ذبابة الرمل السوداء

تختلف الأعراض باختلاف استجابة الجسم ونوع الذبابة، وتشمل أكثرها شيوعًا ما يلي:

بثور حاكة

تبدأ اللدغة عادة على شكل احمرار وبثور صغيرة تشبه لدغات البعوض.

الألم والتورم

قد تتطور إلى ألم موضعي وتورم يمتد لمناطق أكبر.

الصداع والحمى

يصاب البعض بصداع أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

تورم الغدد الليمفاوية

خاصة في منطقة الرقبة، نتيجة استجابة الجسم المناعية.

الغثيان والدوخة

في الحالات الشديدة، قد تظهر أعراض تحسسية قوية مثل الغثيان أو الشعور بالدوار والضعف العام.

متى تصبح الحالة طارئة؟

يؤكد الأطباء أن بعض لدغات الحشرات قد تُسبب تفاعلات تحسسية حادة تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا، ويُنصح بزيارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من الأعراض التالية بعد لدغة ذبابة الرمل أو الذبابة السوداء:

صعوبة في التنفس أو البلع

تورم في الوجه أو الفم

ألم حاد في الصدر أو البطن

الإغماء أو الدوار المفاجئ

التقيؤ المستمر

طفح جلدي واسع أو تغيرات جلدية غريبة

الوقاية خير من العلاج

لتجنب خطر ذبابة الرمل السوداء، يُنصح بـ: