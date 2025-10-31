آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أظهر سعر الذهب استقرارا مع منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير وبعد زيادة سجلها في مطلع تداولات اليوم بقيمة تبلغ 50 جنيها.

استقرار الذهب

مع اقتراب منتصف التعاملات؛ استمر ثبات سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير بعد تحركات مستمرة أمس

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في الصاغة نحو 5325 جنيها على الأقل

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6085 جنيها للبيع و 6142 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5325 جنيها للبيع و 5375 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4564 جنيها للبيع و 4607 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3550 جنيها للبيع و 3583 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.6 ألف جنيه للبيع و 43 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4022 دولار للبيع و 4023 دولار للشراء

الذهب والاحتياطي الفيدرالي

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.

وأضاف أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا"، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.

وأشار إلى أن الذهب تراجع عالميًا بعد أن تجاوز حاجز 4,000 دولار للأونصة في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، موضحًا أن الخفض في الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي.