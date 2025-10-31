قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب استقرارا مع منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير وبعد زيادة سجلها في مطلع تداولات اليوم بقيمة تبلغ 50 جنيها.

استقرار الذهب

مع اقتراب منتصف التعاملات؛ استمر ثبات سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير بعد تحركات مستمرة أمس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في الصاغة نحو 5325 جنيها على الأقل

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6085 جنيها للبيع و 6142 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5325 جنيها للبيع و 5375 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4564 جنيها للبيع و 4607 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3550 جنيها للبيع و 3583 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.6 ألف جنيه للبيع و 43 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4022 دولار للبيع و 4023 دولار للشراء

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الذهب والاحتياطي الفيدرالي

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية،  أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.

وأضاف أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا"، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.

عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الإرتفاع القياسي

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.

وأشار إلى أن الذهب تراجع عالميًا بعد أن تجاوز حاجز 4,000 دولار للأونصة في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، موضحًا أن الخفض في الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 الويم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

احمد موسي

بالزي الفرعوني.. أحمد موسي يحتفي بافتتاح المتحف المصري

ترشيحاتنا

الفنانة مريهان حسين

أنا تاج العلاء.. ميرهان حسين تحتفل بالمتحف المصري الكبير

بعد إعلان زواجهما رسميًا.. أحدث ظهور لمنه شلبي وأحمد الجنايني في حفل زفاف هادي الباجوري

بعد إعلان زواجهما رسميا.. أحدث ظهور لمنه شلبي وأحمد الجنايني

النجم عمرو سعد و النجم أحمد سعد

عمرو سعد يكشف عن مشروع فني مع شقيقه.. ويعلن اقتحام الكوميديا لأول مرة

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد