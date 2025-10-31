فرص لسقوط الأمطار بعد 72 ساعة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 28 درجة إلى 29، وأن البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية، وأن هناك تكونا للسحب.

ولفتت إلى أن فترة الظهيرة يكون الجو حارا، لكن فترة الليل تنخفض درجات الحرارة، وأيضًا فترة الصباح تنخفض درجات الحرارة، وأن فارق درجات الحرارة بين الظهيرة والمساء يصل إلى 10 درجات.

وطلبت غانم من المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة المساء، لتجنب نزلات البرد، وأن أي شخص يخرج في المساء من الممكن أن يأخذ جاكت لتجنب التغيرات في الأحوال الجوية.

الأمطار

وأشارت إلى أن البلاد من يوم الاثنين متوقع أن ترتفع فرص سقوط الأمطار على المحافظات الموجودة في شمال البلاد، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية خلال فترة الخريف.