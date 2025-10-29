قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

حذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات في فترات الصباح الباكر.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية شرقية.أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية، شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19
العاصمة الادارية 29 18
6 اكتوبر 29 18
بنهــــا 28 19
دمنهور 28 19
وادى النطرون 29 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 19
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 27 18
طنطا 27 18
دمياط 26 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 18
العريش 29 19
رفح 28 18
رأس سدر 28 18
نخل 26 16
كاترين 24 12
الطور 27 20
طابا 29 19
شرم الشيخ 32 24
الاسكندرية 27 18
العلمين 26 18
مطروح 25 17
السلوم 26 19
سيوة 29 16
رأس غارب 30 22
الغردقة 31 23
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 23
شلاتين 34 22
حلايب 30 23
أبو رماد 32 22
رأس حدربة 30 23
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 33 17
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 21
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 36 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 36 26
المدينة 37 23
الرياض 32 19
المنامة 31 25
أبوظبى 33 26
الدوحة 33 24
الكويت 36 21
دمشق 26 10
بيروت 26 21
عمان 27 16
القدس 25 18
غزة 26 22
بغداد 34 18
مسقط 33 27
صنعاء 24 10
الخرطوم 40 26
طرابلس 29 21
تونس 25 17
الجزائر 23 14
الرباط 23 13
نواكشوط 37 23

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 02
إسطنبول 20 13
إسلام آباد 29 16
نيودلهى 28 22
جاكرتا 31 24
بكين 17 04
كوالالمبور 35 24
طوكيو 21 13
أثينا 21 13
روما 21 15
باريس 14 09
مدريد 18 10
برلين 12 05
لندن 14 12
مونتريال 10 06
موسكو 07 05
نيويورك 16 10
واشنطن 19 07
أديس أبابا 24 10

