الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره. 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنها 29 19 
دمنهور 29 19 
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 28 19 
الزقازيق 29 20 
شبين الكوم 28 19 
طنطا 28 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 30 18 
السويس 30 18 
العريش 28 17 
رفح 27 20 
رأس سدر 30 20 
نخل 28 14 
كاترين 25 11 
الطور 29 20 
طابا 30 17 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 19 
العلمين 27 18 
مطروح 26 17 
السلوم 26 19 
سيوة 30 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 21 
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23 
شلاتين 34 21 
حلايب 30 23 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 30 23 
الفيوم 29 18 
بني سويف 30 17 
المنيا 31 18 
أسيوط 32 18 
سوهاج 34 19 
قنا 35 18 
الأقصر 34 20 
أسوان 35 22 
الوادي الجديد 33 20 
أبوسمبل 35 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 36 29
المدينة المنورة 37 23
الرياض 32 19
المنامة 31 25 
أبوظبي 33 26 
الدوحة 33 24 
الكويت 36 21
دمشق 28 10 
بيروت 26 21 
عمان 27 13 
القدس 25 14 
غزة 26 22 
بغداد 34 23 
مسقط 33 28 
صنعاء 24 10 
الخرطوم 40 26 
طرابلس 26 21 
تونس 27 17
الجزائر 23 16 
الرباط 26 18 
نواكشوط 39 25


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 17 04
إسطنبول 20 11
إسلام آباد 29 16
نيودلهي 28 20 
جاكرتا 31 24    
بكين 17 04 
كوالالمبور 35 24
طوكيو 21 11 
أثينا 23 11 
روما 21 15 
باريس 14 09 
مدريد 18 12
برلين 12 09
لندن 13 08
مونتريال 10 04
موسكو 07 05 
نيويورك 13 08
واشنطن 15 09
أديس أبابا 24 10 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة طقس معتدل الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

