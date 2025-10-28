رذاذ خفيف على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط راذ خفيف وغير مؤثر على بعض الطرق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 28 17

رفح 27 20

رأس سدر 29 20

نخل 27 14

كاترين 25 11

الطور 30 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 28 17

السلوم 29 19

سيوة 31 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 21

حلايب 30 23

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 17

المنيا 30 18

أسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 35 18

الأقصر 35 20

أسوان 36 22

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 34 21