حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رذاذ وشبورة وسحب منخفضة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض الطرق.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

حالة الطقس

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 28 17

رفح 27 20

رأس سدر 29 20

نخل 27 14

كاترين 25 11

الطور 30 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 28 17

السلوم 29 19

سيوة 31 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 21

حلايب 30 23

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 17

المنيا 30 18

أسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 35 18

الأقصر 35 20

أسوان 36 22

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 34 21

حالة الطقس بجنوب سيناء

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 37 28

المدينة المنورة 38 23

الرياض 31 20

المنامة 32 26

أبو ظبي 33 25

الدوحة 34 25

الكويت 35 20

دمشق 29 10

بيروت 26 22

عمان 28 14

القدس 26 13

غزة 26 21

بغداد 34 22

مسقط 32 29

صنعاء 24 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 24 19

تونس 25 15

الجزائر 21 15

الرباط 25 19

نواكشوط 40 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 08

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 29 15

نيودلهي 27 19

جاكرتا 32 24

بكين 16 04

كوالالمبور 35 25

طوكيو 22 11

أثينا 25 13

روما 22 14

باريس 15 10

مدريد 19 12

برلين 11 08

لندن 15 09

مونتريال 11 03

موسكو 08 04

نيويورك 13 07

واشنطن 14 08

أديس أبابا 23 11

