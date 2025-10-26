حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين 27 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يقابله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

طقس مائل للبرودة صباحًا ومائل للحرارة نهارًا

وقالت الهيئة في بيانها إن حالة الطقس غدًا ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر على أغلب المحافظات، بينما تكون مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، وتصبح شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خاصة في الأقصر وأسوان.



وأضافت أن الطقس سيكون معتدلًا في أول الليل ويميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق الزراعية والصحراوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر في ساعات الليل المتأخرة بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة وانخفاض في الرؤية الأفقية

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس غدًا ستشهد ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر بداية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، قد تصل إلى حد الغلق الجزئي لبعض الطرق أحيانًا نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية، وهي تمثل خطرا حالة السير بسرعات عالية.

ومن المتوقع أن تغطي الشبورة الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أوصت الهيئة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واتباع تعليمات المرور لتفادي الحوادث أثناء القيادة في أوقات الشبورة الكثيفة.



سحب منخفضة واحتمال سقوط رذاذ خفيف

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية، دون أي تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية أو حركة المرور.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 27 أكتوبر

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف محافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة – الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة – الصغرى 19 درجة

مطروح: العظمى 27 درجة – الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 36 درجة – الصغرى 18 درجة

أسوان: العظمى 36 درجة – الصغرى 22 درجة.

حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدًا في شمال الصعيد ستكون مائلة للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، خاصة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، مع اعتدال نسبي خلال ساعات الليل.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس، وعدم الانخداع بدفء الطقس نهارًا، حيث يظل الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وصباحًا.

كما شددت على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تحد من الرؤية على الطرق السريعة.