حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 29 17

رفح 28 16

رأس سدر 31 19

نخل 28 12

كاترين 25 10

الطور 30 19

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 34 18

قنا 36 18

الأقصر 35 20

أسوان 36 22

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 21

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 25

المدينة المنورة 36 21

الرياض 32 20

المنامة 33 27

أبو ظبي 33 25

الدوحة 35 25

الكويت 35 21

دمشق 26 10

بيروت 26 21

عمان 27 14

القدس 25 15

غزة 27 21

بغداد 33 21

مسقط 31 27

صنعاء 24 11

الخرطوم 39 25

طرابلس 30 22

تونس 27 17

الجزائر 24 15

الرباط 25 15

نواكشوط 39 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 25 13

إسلام آباد 30 16

نيودلهي 28 20

جاكرتا 32 23

بكين 14 04

كوالالمبور 36 24

طوكيو 22 13

أثينا 27 16

روما 21 12

باريس 14 09

مدريد 18 08

برلين 10 05

لندن 13 08

مونتريال 09 04

موسكو 09 05

نيويورك 13 07

واشنطن 17 08

أديس أبابا 23 12