توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط شبورة ملحوظ تسيطر على حالة الطقس، الأيام الحالية، تكون كثيفة في الصباح الباكر على الطرق.

شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء .

تؤدى الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما تشهد الأجواء خلال الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس غدا في مصر

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا الأحد، خريفي حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى التاسعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1.25 إلى 2 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30°، الصغرى 19°

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 29°، الصغرى 18°

السواحل الشمالية: العظمى 27°، الصغرى 19°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33°، الصغرى 23°

شمال الصعيد: العظمى 31°، الصغرى 16°

جنوب الصعيد: العظمى 36°، الصغرى 21°