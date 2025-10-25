قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط شبورة ملحوظ تسيطر على حالة الطقس، الأيام الحالية، تكون كثيفة في الصباح الباكر على الطرق.

شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء .

تؤدى الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما تشهد الأجواء خلال الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس غدا في مصر

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا الأحد، خريفي حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى التاسعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1.25 إلى 2 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30°، الصغرى 19°

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 29°، الصغرى 18°

السواحل الشمالية: العظمى 27°، الصغرى 19°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33°، الصغرى 23°

شمال الصعيد: العظمى 31°، الصغرى 16°

جنوب الصعيد: العظمى 36°، الصغرى 21°

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

مهرجام دي كاف

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

الشرقية

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد