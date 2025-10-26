قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بالإضافة إلى اعتدال سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبة.

واسترسلت: نتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجة حرارتها، متابعة: سنشعر بداية من اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تصل إلى 28 أو 29 درجة مئوية، متابعة: الأجواء مستقرة على محافظات الجمهورية.

وأوضحت: مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتكون الأجواء معتدلة، وتصل الصغرى إلى 19 أو 20 درجة مئوية.

ونوهت بأن هناك اعتدال كامل في سرعة الرياح على كل المحافظات، محذرة من تكون الشبورة المائية صباحا ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

ونوهت بأن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على سواحل الشمالية الغربية، قد يصاحبها فرص خفيفة لتساقط الأمطار ولكنها لمن تؤثر على الأنشطة اليومية.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

