الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بالإضافة إلى اعتدال سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبة.

واسترسلت: نتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجة حرارتها، متابعة: سنشعر بداية من اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تصل إلى 28 أو 29 درجة مئوية، متابعة: الأجواء مستقرة على محافظات الجمهورية.

وأوضحت: مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتكون الأجواء معتدلة، وتصل الصغرى إلى 19 أو 20 درجة مئوية.

ونوهت بأن هناك اعتدال كامل في سرعة الرياح على كل المحافظات، محذرة من تكون الشبورة المائية صباحا ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

ونوهت بأن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على سواحل الشمالية الغربية، قد يصاحبها فرص خفيفة لتساقط الأمطار ولكنها لمن تؤثر على الأنشطة اليومية.