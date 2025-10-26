الموج عالي والأجواء خريفية .. تفاصيل حالة الطقس في مطروح

شهدت محافظة مطروح، اليوم، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وسط أجواء مشمسة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، مع نشاط خفيف للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود مطروح ومناطق الساحل الشمالي طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف في المساء، مع تحذير من انخفاض درجات الحرارة مع ساعات الليل المتأخرة، خاصة في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة وهناك استقرار في حالة البحر على الرغم من ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف تقريبًا، إلا أن ذلك لم يمنع من ممارسة الأنشطة البحرية وتشي، حركة الملاحة بشكل طبيعي، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى نحو 26 درجة مئوية، بينما بلغت الصغرى 18 درجة، مع سماءٍ صافية في معظم الأنحاء دون أي مؤشرات على سقوط أمطار.

