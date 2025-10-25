شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواءً خريفية معتدلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة وتحذير لقائدي المركبات

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون في ساعات الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد إلى الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30°، الصغرى 19°

السواحل الشمالية: العظمى 27°، الصغرى 18°

شمال الصعيد: العظمى 31°، الصغرى 16°

جنوب الصعيد: العظمى 36°، الصغرى 21°

شتاء 2025-2026.. هل يكون قارس البرودة؟

وفيما تداول البعض توقعات بقدوم شتاء «قارس» هذا العام، أكدت مصادر في هيئة الأرصاد أن من المبكر الحديث عن شدّة الشتاء، مشيرة إلى أن العوامل المناخية المتغيرة هي التي تحدد ملامح الموسم الشتوي المقبل.