وزير الصحة : المتحف الكبير يضع في المشهد الحضاري العالمي
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف
ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
"أسير لن يخرج إلا ميتًا"..الدويري يكشف عن لقائه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب
من القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواءً خريفية معتدلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة وتحذير لقائدي المركبات

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون في ساعات الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد إلى الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
وأكدت الأرصاد أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30°، الصغرى 19°

السواحل الشمالية: العظمى 27°، الصغرى 18°

شمال الصعيد: العظمى 31°، الصغرى 16°

جنوب الصعيد: العظمى 36°، الصغرى 21°

شتاء 2025-2026.. هل يكون قارس البرودة؟

وفيما تداول البعض توقعات بقدوم شتاء «قارس» هذا العام، أكدت مصادر في هيئة الأرصاد أن من المبكر الحديث عن شدّة الشتاء، مشيرة إلى أن العوامل المناخية المتغيرة هي التي تحدد ملامح الموسم الشتوي المقبل.

حالة الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سفاح الاسماعيلية

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

خدعة الرجل المشرد

الرجل المشرد .. خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

