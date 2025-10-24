أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يشهد تكون للشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، تحديدًا من الرابعة حتى التاسعة صباحًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتؤثر الشبورة خلال الطقس اليوم، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة آخره.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

على السواحل الشمالية تكون العظمى 29 درجة.

على الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون العظمى 31 درجة.

على شمال الصعيد تكون العظمى 33 درجة.

على جنوب الصعيد تكون العظمى 37 درجة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط زخات خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الشبورة المائية الكثيفة، خاصة لقائدي المركبات على الطرق السريعة.

احذروا الشبورة صباحا على الطرق

أما عن مناطق الشبورة المائية صباحاً، تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، كالتالي: