قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
قيادي بفتح لصدى البلد: مصر صانت الوعي القومي العربي وتحملت مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يشهد تكون للشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، تحديدًا من الرابعة حتى التاسعة صباحًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتؤثر الشبورة خلال الطقس اليوم، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة آخره.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

على السواحل الشمالية تكون العظمى 29 درجة.

على الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون العظمى 31 درجة.

على شمال الصعيد تكون العظمى 33 درجة.

على جنوب الصعيد تكون العظمى 37 درجة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط زخات خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الشبورة المائية الكثيفة، خاصة لقائدي المركبات على الطرق السريعة.

احذروا الشبورة صباحا على الطرق

أما عن مناطق الشبورة المائية صباحاً، تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، كالتالي:

  • القيادة بهدوء تام.
  • لا تقود السيارة في حال إنعدام الرؤية.
  •  إضاءة كشافات الشبورة المائية .
  • زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.
  • استعمال مساحات الزجاج باستمرار.
  • فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة. 
  • استخدام آلة التنبية على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.
الطقس اليوم الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير يحذر من مواجهة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

أبوريدة

أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة يدعمون المنتخب بأمم أفريقيا وكأس العالم 2026

الزمالك

الزمالك يسعى لتجهيز العائدين من الإصابة أمام ديكيداها بالكونفدرالية

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد