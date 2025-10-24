محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالتعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة الطود محاضرة توعوية بعنوان "التعرّف على التحديات الوطنية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات مبادرة "الاستدامة... واقع وحلول"، بمشاركة نحو 80 طالبًا من طلاب المعهد.

جاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على معالجة القضية السكانية، وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبرعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

استعرض المحاضر الدكتور محمد عبد المنعم القريفان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومدرب في التنمية والتخطيط الاستراتيجي، أبرز القضايا التي تواجه الدولة المصرية في مجالات التعليم والطاقة والبيئة، ودور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة في العلوم الهندسية والتكنولوجية.

أقيمت الفعالية بحضور ومتابعة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد الرملي رئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب قيادات هيئة التدريس ومنسقي العمل المجتمعي بالمعهد.

وأكدت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة أن الوحدة مستمرة في جهودها التوعوية لنشر ثقافة التنمية المستدامة ومواجهة الزيادة السكانية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وشركاء العمل في جميع مراكز ومدن الأقصر.