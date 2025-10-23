إزالة 14 حالة بناء مخالف خلال حملة مكبرة بمدينة الطود بالأقصر

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المدينة، انه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وبمشاركة وحضور اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، تم تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات المخالفة مما أسفر عن إزالة عدد 14 حالة بناء مخالف.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 14 حالة بناء مخالف مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، عبارة عن أسوار بالطوب الابيض.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، وعدم التهاون مع أي محاولة للتعدي والتعامل مع تلك المحاولات بكل حسم لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمنع انتشار البناء العشوائي ومنع البناء المخالف وحماية حقوق الدولة واسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها.