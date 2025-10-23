أمسية شعرية وغنائية في معرض الأقصر الرابع للكتاب تجسد روح الجنوب وعبق الإبداع

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يواصل معرض الأقصر الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالياته الثقافية والإبداعية المتميزة، حيث شهدت منصة المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالأقصر، أمسية شعرية مفعمة بالإبداع والوجدان.

شارك في الأمسية الشاعر زين الرزيقي ونخبة من شعراء الأقصر، وقدمها الشاعر محمود مرعي الذي ألقى عددًا من قصائده التي لامست وجدان الجمهور، أبرزها قصيدة "مرايتي" التي قال فيها:

"الزمن كان الساعة دي

كنت سامعه وصوته بحه

زي ناى مزنوق في دمعة

أو قانون غاصب آهاته..."

وقد عكست القصيدة حسَّه الشعري المرهف، وصورَه العميقة التي تستلهم تفاصيل الحياة اليومية والوجع الإنساني في الجنوب. كما ألقى قصيدته "دموع" التي يقول فيها:

"امسح دموعك

الحزن مش موضة

وإن كنت صادق

في الدموع ابكي

بس أوعى تنسى."

جاءت قصائد مرعي تجسيدًا لصوت الجنوب النابض بالصدق والعاطفة، وامتدادًا لمسيرته الإبداعية التي قدم فيها دواوين مميزة مثل "ممنوع من الهم"، و*"شبابيك ع الشط"، و"يوميات إيبي"*، والتي أكدت مكانته كأحد أبرز شعراء الأقصر الذين عبروا بصدق عن هموم الإنسان الجنوبي وأحلامه.

واختتمت فعاليات اليوم بفقرة موسيقية ضمن محور المنوعات الفنية، قدمتها فرقة قنا القومية للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة المايسترو مجدي إسحق، على مسرح قصر ثقافة قنا.

وقدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر الحاضرين، من بينها: كوكتيل وطني، حبايب مصر، بالسلام إحنا بدينا، تعيشي يا بلدي، أحبها، حلوين من يومنا، إن كان على القلب، وكوكتيل من أغاني أم كلثوم.

تفاعل الجمهور مع الفقرات بالغناء والتصفيق، في أجواء مفعمة بالحماس والاعتزاز الوطني، حيث أعادت هذه الألحان الذاكرة إلى أيام البطولة والانتصار، مجسدة روح الانتماء والفخر بالهوية المصرية، ومؤكدة أن الثقافة والفن يظلان جسرًا يربط الماضي بالحاضر، والوجدان الشعبي بالحلم الوطني.