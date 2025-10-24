حريق في محول كهرباء كهرباء بجنوب الاقصر... صور

اندلع حريق هائل بكشك محول كهرباء يقع بجوار مسجد الخن بمدينة اسنا جنوب الاقصر اليوم، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل .

بدأت تفاصيل الواقعة عندما فوجئ الأهالي بتصاعد دخان كثيف وأصوات فرقعة ناتجة عن ماس كهربائي داخل الكشك، فسارعوا بإبلاغ قوات الحماية المدنية التي وصلت على الفور وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل والمحلات القريبة.

وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ دون أي مقدمات، فيما انتقلت فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء بإسنا لموقع الحادث لإجراء الفحص الفني ومعرفة الأسباب الدقيقة للاشتعال، إلى جانب بدء أعمال الإصلاح لإعادة التيار في أسرع وقت ممكن.

من جانبه انتقل رئيس مدينة إسنا علي سيد الصادق الى موقع الحريق لمتابعة الموقف ووجه بضرورة مراجعة الأكشاك الكهربائية القريبة والتأكد من سلامتها، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار الحوادث المشابهة خلال الفترة المقبلة.