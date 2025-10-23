قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء
محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،  اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة.

وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بشأن ضرورة السيطرة على الأسواق والأسعار وعدم السماح بأي زيادات غير مبررة، وتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق، 

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، إلى جانب ممثلين عن الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية الكبرى، وعدد من كبار التجار.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والتوجيهات الوزارية والقرارات الإدارية، مع تكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه بضرورة تتبع حركة تداول السلع من خلال الفواتير الإلكترونية أو الورقية المعتمدة، وتحديد هوامش الربح المسموح بها، وضمان انتظام عمل الأنشطة التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد عماره على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر والشركة القابضة لضخ جميع أنواع السلع الغذائية بكميات مناسبة في مختلف الفروع، والتوسع في مبادرة "أسواق اليوم الواحد" لزيادة المعروض من السلع وتحقيق توازن في الأسعار.

وشدد عماره على إلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح في أماكن بارزة للحد من أي ارتفاعات غير مبررة، موجهًا مديري الشركات والتجار بالالتزام بضوابط تداول السلع الاستراتيجية، وإبلاغ اللجنة المختصة بالأرصدة والتحركات السعرية أولًا بأول.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الأقصر على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخضروات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض في الأسواق والسلاسل التجارية، مع التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة في جميع المراكز والمدن، موجهًا الشكر للمساهمين والقائمين على هذه المبادرة التي أثبتت نجاحها، مؤكدًا أن المواطن الأقصري البسيط سيظل في مقدمة أولويات الدولة.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنوفية عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة كفر الشيخ عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر الغربية بالنواب عن النظام الفردي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

