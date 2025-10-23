قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شجرة الحياة .. رحلة من المادي إلى الروحي في ندوة بمعرض الأقصر للكتاب

معرض الاقصر للكتاب
معرض الاقصر للكتاب
جمال الشرقاوي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات معرض الأقصر الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، احتضنت مكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة لمناقشة المسرحية "شجرة الحياة"، بحضور الكاتب كرم نبيه، والناقدين الدكتورة أسماء خليل والناقد بكري عبد الحميد، وأدار الندوة الكاتب والشاعر سيد صدقي، وذلك ضمن محور "جسور الإبداع".

في مستهل الندوة، أشار سيد صدقي إلى أن عنوان المسرحية يحمل أحد أكثر الرموز عمقًا وخلودًا في التراث الإنساني، إذ تمثل "شجرة الحياة" رمزًا كونيًا يجسد العلاقة بين السماء والأرض، والحكمة والنمو والخلود. وأوضح أن هذا الرمز تكرر ظهوره في ثقافات وأديان وأساطير عديدة، محتفظًا بجوهره الدائم الذي يعبر عن السعي الإنساني نحو المعرفة والاتصال بالمطلق.

ثم قدمت الدكتورة أسماء خليل رؤيتها النقدية للمسرحية، معتبرةً أنها عملٌ درامي يقدم منظورًا صوفيًا وإنسانيًا في آن واحد، يتجاوز حدود التصوف إلى التأمل في معنى الوجود ذاته.

وأشارت إلى البناء الدرامي للمسرحية، وما يتضمنه من رموز فلسفية ودلالات روحية، منها رمزية الناي كفرع قُطع من أصله فيبحث عن عودته إليه، بما يجسد الحنين الأبدي للإنسان نحو جذره الأول، ورمزية الببغاء بوصفه تجسيدًا للحرية الروحية، إلى جانب حجر الفلاسفة الذي يعبر عن الحكمة والخلود، وارتباط العشق بالخدمة كقيمة صوفية عميقة.

وأكدت خليل أن المسرحية تحمل صراعًا داخليًا وجوديًا يتجلى في رحلة الأمير الباحث عن "شجرة الحياة"، وهي في جوهرها رحلة الإنسان نحو ذاته، وتحرره من الأنا المادية إلى الوجود الروحي المطمئن، ورأت أن شخصية الحكيم في النص تمثل المرشد الروحي الذي يقود البطل إلى اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة، ومن ثمّ فإن المسرحية ليست دعوة للرهبنة بقدر ما هي دعوة للتأمل في الذات والسمو فوق المادي إلى الروحي.

أما الناقد بكري عبد الحميد فقد تناول العرض المسرحي من منظور فني وإخراجي، مشيرًا إلى تشابك الأحداث وتناميها الدرامي، ومغامرة الكاتب في استلهام إحدى قصص المثنوي لجلال الدين الرومي، بما يعمّق السؤال الفلسفي الذي يطرحه العمل: "ما جدوى الحياة إن لم نعرف معناها؟" وأوضح أن إدراج هذا الموروث الصوفي داخل البناء المسرحي أضفى عليه بعدًا فكريًا وروحيًا ثريًا.

كما أشاد عبد الحميد بتوظيف الإضاءة الخافتة في المشاهد التي يتجرد فيها الأمير من متعلّقاته، معتبرًا أنها أعادت المتلقي إلى جوهر الفكرة التي يقوم عليها النص، وهي أن الموت ليس نهاية، بل بداية وراحة وخلود، وهو عين الحكمة ومعرفة الحياة.

وأكد أن الإضاءة والموسيقى والرقصات الصوفية أسهمت في تحقيق توازن بصري وروحي داخل العرض، رغم بعض الملاحظات على اختيار بعض الممثلين الذين لم يجسدوا الشخصيات بدقة كافية، ومع ذلك، رأى أن العرض حقق رؤية الكاتب بوعي وإتقان.

وفي ختام الندوة، تحدث الكاتب كرم نبيه عن التحديات التي واجهته أثناء إعداد المسرحية للعرض، أبرزها الحاجة إلى عدد كبير من الممثلين المتمكنين من اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى متطلبات فنية دقيقة مثل الموسيقى والرقصات التي تخدم روح النص.

وأعرب عن تقديره لدعم فرع ثقافة الأقصر والفرقة القومية المسرحية في تنفيذ هذا العمل والمشاركة به في المهرجان الختامي لمسرح الأقاليم 2024.

وقد جاءت الندوة لتؤكد ثراء التجربة المسرحية لشجرة الحياة، وعمق رؤيتها الفلسفية والرمزية، ولتبرز في الوقت ذاته أهمية التكامل بين النص والإخراج والنقد في صياغة عمل فني متكامل ينهل من التراث الإنساني والصوفي ليقدم رؤية معاصرة للحياة والمعرفة والخلود.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض الأقصر الرابع للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب شجرة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

وزير النفط الكويتي طارق الرومي

وزير النفط الكويتي يكشف تأثير العقوبات ضد روسيا على الطلب

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد