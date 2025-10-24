قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة علي الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي الزيتون بالقاهرة ، حيث تبين بالمرور العشوائي بنطاق الحي رصد أعمال بناء مخالف بالعقار 37ج ، 37 د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة وقام قطاع التفتيش بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق بتنفيذ إزالة فى المهد فى الدور السادس والخامس فوق الأرضي والميزانيين .

كما قام قطاع التفتيش بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار / 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون وكذلك تنفيذ إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي وتم التنبية على المختصين بالحي بإستمرار أعمال تنفيذ الإزالة دون توقف حتي الإنتهاء من البناء المخالف  .

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة ، أنه تم المرور علي المركز التكنولوجي للحي حيث تم الانتهاء من عدد 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية ، كما  تم إصدار عدد 56 نموذج ٨ تصالح وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ،  تم إنهاء وتسليم عدد 78 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة .

وبمتابعة العمل في الإدارة الهندسية للحي  تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد عدد 8 بيان صلاحية متأخرين  بالإدارة الهندسية وتسليمهم للمركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين ، كما تم التنبية على المختصين باللجنة الفنية بالتصالح بالحي بسرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح فى مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لأسباب غير قانونية ، وكذلك التأكد من صحة إثبات تاريخ إرتكاب مخالفات البناء قبل البت فى قبولها لمنع إنتشار ظاهرة البناء العشوائي فى ظل مد فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء .

كما قام قطاع التفتيش بشن حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وتم رفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي بنطاق الحي وتم ايداع المضبوطات بالمخازن ، وكذلك تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة لعدد من المخالفين ، كما تم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من الاشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والاعلانات بصفة مستمرة للمرور على الاشغالات والمحلات الغير مرخصة لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين وكذلك الإعلانات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والإنضباط داخل الحي .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الدولة ستتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي والغير مرخص في جميع محافظات الجمهورية .

وشددت وزيرة التنمية المحلية ، علي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بإزالة اي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشارت الدكتورة منال عوض، الي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات ، و التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .

التنمية المحلية منال عوض ازالة المخالفات قطاع التفتيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

رئيس مدينة الطود يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز لمتابعة انتظام سير العمل بخطوط التشغيل بالاقصر

رئيس مدينة الطود يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز لمتابعة سير العمل

حريق هائل بكشك محول كهرباء

حريق في محول كهرباء كهرباء بجنوب الاقصر... صور

دواجن فاسدة

ضبط ربع طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة.. صور

بالصور

بعد إيقاف أشهر سياراتها.. فورد تراهن على شاحنات الغاز

فورد
فورد
فورد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد