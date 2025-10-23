ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

علّق ديفيد جيمس، حارس مرمى منتخب إنجلترا وليفربول السابق، على قرار المدير الفني آرني سلوت بوضع النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز كبير للريدز بنتيجة 5-1.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من اللقاء بدلًا من الفرنسي هوجو إيكتيكي، وظهرت عليه علامات الاستياء بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرّض لها مؤخرًا، خاصة عقب حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ما أثار موجة واسعة من الجدل بين الجماهير.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، قال ديفيد جيمس: "أعتقد أن آرني سلوت كان يحاول توجيه رسالة واضحة إلى محمد صلاح من خلال وضعه على مقاعد البدلاء، وهي خطوة تحمل طابعًا تحذيريًا أكثر منها عقابيًا، لكنها كانت ذكية من الناحية التكتيكية".

وأضاف الحارس الإنجليزي السابق: "الفريق كان بحاجة ماسة إلى استعادة الثقة بعد سلسلة الهزائم الأخيرة، خصوصًا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد. ما حدث أمام فرانكفورت كان بمثابة انتفاضة جماعية، والأداء الذي قدمه ليفربول وضعه في موقع مميز للعودة إلى مستواه المعتاد".

وأكد جيمس أن صلاح لن يبقى طويلًا خارج التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن مكانته داخل الفريق لا يمكن تجاهلها، لكنه في الوقت نفسه بحاجة لإثبات نفسه من جديد.

وقال: "لن يصل ليفربول إلى مرحلة يعتمد فيها على صلاح كلاعب بديل، لكنه يحتاج أن يثبت مجددًا أنه الرقم واحد. سلوت أراد أن يمنح الفرصة للاعبين آخرين، مثل هوجو إيكتيكي، لكن صلاح يمتلك ما يكفي من الجودة ليعود أقوى مما كان".

وتابع نجم ليفربول السابق: "أتوقع أن يبدأ صلاح أساسيًا في مباراة برينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي، وسيكون لديه الحافز للرد داخل الملعب. هذه الفترة قد تكون بمثابة نقطة تحول في موسمه".

وفي ختام حديثه، تطرّق جيمس إلى موقف زميل صلاح في الهجوم فيديريكو كييزا، قائلًا: "أحب أسلوب كييزا، إنه لاعب مؤثر جدًا سواء بدأ المباراة أو دخل من على مقاعد البدلاء. لن يكون راضيًا عن الجلوس احتياطيًا، لكنه يعرف أن فرصته قريبة، خاصة في مباريات الكؤوس المقبلة".

بهذا التصريح، يكون ديفيد جيمس قد حاول التخفيف من حدة الانتقادات التي طالت محمد صلاح في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قرار سلوت لم يكن إقصاءً للنجم المصري، بل وسيلة لإعادة تحفيزه بعد فترة من التراجع الفني والنفسي.