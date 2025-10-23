قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

علّق ديفيد جيمس، حارس مرمى منتخب إنجلترا وليفربول السابق، على قرار المدير الفني آرني سلوت بوضع النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز كبير للريدز بنتيجة 5-1.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من اللقاء بدلًا من الفرنسي هوجو إيكتيكي، وظهرت عليه علامات الاستياء بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرّض لها مؤخرًا، خاصة عقب حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ما أثار موجة واسعة من الجدل بين الجماهير.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، قال ديفيد جيمس: "أعتقد أن آرني سلوت كان يحاول توجيه رسالة واضحة إلى محمد صلاح من خلال وضعه على مقاعد البدلاء، وهي خطوة تحمل طابعًا تحذيريًا أكثر منها عقابيًا، لكنها كانت ذكية من الناحية التكتيكية".

وأضاف الحارس الإنجليزي السابق: "الفريق كان بحاجة ماسة إلى استعادة الثقة بعد سلسلة الهزائم الأخيرة، خصوصًا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد. ما حدث أمام فرانكفورت كان بمثابة انتفاضة جماعية، والأداء الذي قدمه ليفربول وضعه في موقع مميز للعودة إلى مستواه المعتاد".

وأكد جيمس أن صلاح لن يبقى طويلًا خارج التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن مكانته داخل الفريق لا يمكن تجاهلها، لكنه في الوقت نفسه بحاجة لإثبات نفسه من جديد.

وقال: "لن يصل ليفربول إلى مرحلة يعتمد فيها على صلاح كلاعب بديل، لكنه يحتاج أن يثبت مجددًا أنه الرقم واحد. سلوت أراد أن يمنح الفرصة للاعبين آخرين، مثل هوجو إيكتيكي، لكن صلاح يمتلك ما يكفي من الجودة ليعود أقوى مما كان".

وتابع نجم ليفربول السابق: "أتوقع أن يبدأ صلاح أساسيًا في مباراة برينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي، وسيكون لديه الحافز للرد داخل الملعب. هذه الفترة قد تكون بمثابة نقطة تحول في موسمه".

وفي ختام حديثه، تطرّق جيمس إلى موقف زميل صلاح في الهجوم فيديريكو كييزا، قائلًا: "أحب أسلوب كييزا، إنه لاعب مؤثر جدًا سواء بدأ المباراة أو دخل من على مقاعد البدلاء. لن يكون راضيًا عن الجلوس احتياطيًا، لكنه يعرف أن فرصته قريبة، خاصة في مباريات الكؤوس المقبلة".

بهذا التصريح، يكون ديفيد جيمس قد حاول التخفيف من حدة الانتقادات التي طالت محمد صلاح في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قرار سلوت لم يكن إقصاءً للنجم المصري، بل وسيلة لإعادة تحفيزه بعد فترة من التراجع الفني والنفسي.

منتخب إنجلترا ليفربول محمد صلاح آينتراخت فرانكفورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الأحزاب تستعد لإخطار مجلس الشيوخ برؤساء الهيئات البرلمانية

مجلس الشيوخ

قبل إجراء الانتخابات .. ننشر اختصاصات 14 لجنة نوعية يضمها مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

بعد تحديد موعدها.. إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد