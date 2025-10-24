داخلية غزة تحذر مواطني القطاع من أجسام مشبوهة



دعت داخلية غزة جميع المواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند العثور على أي جسم مشبوه يُحتمل أن يكون من مخلفات العدو، سواء كان في المناطق الحدودية أو داخل الأحياء السكنية.

كما شددت داخلية غزة في بيان لها على أن التعامل غير المنضبط مع هذه الأجسام يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح.

وقالت داخلية غزة : العدو كثيرًا ما يزرع أجسامًا متفجرة أو أجهزة رصد مموهة داخل أدواتٍ مدنيةٍ أو حقائبٍ أو موادٍ استهلاكية، في محاولة لاستهداف المقاومين والمواطنين على حدٍ سواء.

وأهابت داخلية غزة بكافة المواطنين التعاون الكامل، وعدم التجمهر في أماكن الاشتباه، والتبليغ الفوري عن أي جسم غريب عبر القنوات الأمنية المعروفة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة الجبهة الداخلية.