مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن البيت الأبيض يزداد قلقًا من سلوك الحكومة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق غزة بوساطة أمريكية، محذرًا من توتر متزايد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسئول، في تصريحات نقلتها قناة 12 الإسرائيلية، إن "نتنياهو يسير على حبل دقيق جدًا في علاقته مع الرئيس ترامب، وإذا استمر على هذا النحو فسينتهي به الأمر إلى إفساد الاتفاق، وإذا أفسد الاتفاق، فإن ترامب (سيعاقبه) هو أيضًا."

ويأتي ذلك في وقت أنهى فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس زيارته لإسرائيل أمس الخميس، ليخلفه وزير الخارجية ماركو روبيو الذي وصل للإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية المتواصلة لضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وفي مقابلة مع مجلة تايم، قال الرئيس ترامب إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه حال دون استمرار الحرب في غزة لسنوات طويلة"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بمدى تركيز الإسرائيليين على استعادة الأسرى أكثر من استمرار العمليات العسكرية.

وأضاف: "كنت أظن أنهم سيضحون بالمزيد من الرهائن من أجل الاستمرار في الحرب، لكن عندما رأيت أن الشعب يريد أبناءه في البيت قبل أي شيء، قلت لحماس: كفى، أنتم ستسلمون الرهائن جميعًا."

وبشأن نزع سلاح حماس بموجب الاتفاق، قال ترامب إن الحركة "يجب أن تنزع سلاحها أو ستكون في مشكلة كبيرة"، محذرًا من أن الحرب قد تستأنف إذا لم يتم ذلك. وأضاف أن "الوقت الحالي يشهد تصفية العصابات، لكن علينا أن نرى في أي لحظة يمكن أن تتحول هذه العصابات إلى خصوم سياسيين."

كما أشار ترامب إلى أن الفلسطينيين "لا يملكون حاليًا قيادة مرئية"، لأن كل من تولى القيادة في السابق تمت تصفيته، مضيفًا أنه يعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "معقولًا"، لكنه لا يرى أنه خيار مناسب لحكم قطاع غزة.