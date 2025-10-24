قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
شرطة الاحتلال تصدر تعليماتها للاستعداد لتسلم جثتي رهينتين
أبرز مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية المزمنة
ديني

سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها

سنن صلاة الجمعة
سنن صلاة الجمعة
شيماء جمال

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنن صلاة الجمعة.

سنن صلاة الجمعة

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ان سنن صلاة الجمعة تتمثل فى:

  • الاغتسال
    قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَة، فليغتسل” متفق عليه
  • التطيب
    قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “... وأن يمس طيبًا إن وجد”. (متفق عليه )
  • لبس أفضل الثياب
    قال تعالى: “يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد” سور الأعراف
  • التسوك
    قال سيدنا رسول الله لى الله عليه وسلم “وان يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد” متفق عليه
  • التبكير إلى الصلاة
    قال رسول الله : "إِذا كَان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول" متفق عليه
  • الذهاب إلى المسجد مشيا
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها”

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الآداب الشرعية التي ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة. 

وقالت عبر موقعها الرسمى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد لنا آدابًا شرعية ينبغي على المُصلِّي أن يتحلى بها، منها: الإنصات والاستماع في أثناء الخطبة؛ لكونهما سببًا في مغفرة الذنوب والآثام بينه وبين الجمعة الأخرى، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» متفق عليه -واللفظ للإمام البخاري.

ومعنى الإنصات: هو السكوت، ومعنى الاستماع: هو شغل الآذان بالسماع والإصغاء للمتكلم.

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 28، ط. المكتب الإسلامي-بيروت) فيما ينبغي على المأمومين فعله أثناء الخطبة: [ينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام، وينصتوا، ويسمعوا. والإنصات: هو السكوت. والاستماع: هو شغل السمع بالسماع] اهـ.

ومن مقتضيات الإنصات والاستماع للخطبة عدم الكلام.

حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

مع خلاف الفقهاء في حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة إلَّا أنَّهم أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص، نقل هذا الإجماع الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 164، ط. مكتبة الفاروق الحديثة) فقال: [وقد أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة] اهـ.

ولا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى "لَا جُمُعَةَ لَهُ" أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: "لَا جُمُعَةَ لَهُ" كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ

سنن صلاة الجمعة
سنن صلاة الجمعة صلاة الجمعة الأزهر التبكير إلى الصلاة آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة خطبة الجمعة صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة

