التصويت الإلكتروني.. النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات الزهور

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية في مصر، النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني على انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي.

تنفيذًا لتوجيهات المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بهدف تعميم تجربة التصويت المٌميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

تجرى عملية التصويت من خلال (٥٥) لجنة انتخابية، منها (٤٤) لجنة خاصة بفرع مدينة نصر، و(١١) لجنة خاصة بفرع التجمع الخامس، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، مع تمثيل للمرأة في اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وسبق ذلك عُقد اجتماع تحضيري منتصف الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، مع للسيدات والمستشارين أعضاء اللجان الفرعية المكلفين بالإشراف على تلك الانتخابات، لاستعراض برنامج التصويت الإلكتروني وإجراءات العملية الانتخابية، كما عُقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية عدة اجتماعات تنسيقية مع وحدة التحول الرقمي، لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية ذات الصلة، لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية - وبإجراءٍ غير مسبوق - كانت قد قامت باستحداث برنامج نظام التصويت المُمَيكن، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية.



