قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنشاء نيابة إدارية في رشيد للعاملين بمختلف قطاعات رشيد وإدكو

إنشاء نيابة رشيد تابعةً للمكتب الفني بدمنهور للعاملين بمختلف قطاعات المدينة
إنشاء نيابة رشيد تابعةً للمكتب الفني بدمنهور للعاملين بمختلف قطاعات المدينة
إسلام دياب

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5544 لسنة 2025 بشأن إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفني بدمنهور وتختص بالعاملين بمختلف قطاعات المدينة وتعديل اختصاصات نيابة دمنهور بكلًا من القسم الأول والثاني والثالث وكذلك نيابة كفر الدوار.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته: وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 9/2/2025:

ونصت المادة الأولى إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفنى بدمنهور وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي رشيد وإدكو والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها الدورين الثاني والثالث علوى بعمارة رقم 12 الحي الأول بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة

كما نصت المادة الثانية على تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الأول لتختص بالعاملين في قطاعات التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة، والشباب والرياضة الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

وجاء نص المادة الثالثة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثاني لتختص بالعاملين في قطاعات الصحة، والمالية، والأوقاف، والأزهر، والتضامن، والثقافة، والآثار، والسياحة، الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

ونصت المادة الرابعة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثالث لتختص بالعاملين في باقي القطاعات الكائنة بمراكز ومدن دمنهور، والمحمودية، وأبو حمص، والقرى التابعة لها، كما تختص بالعاملين الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بمحافظة البحيرة.

والمادة الخامسة بتعديل اختصاص نيابة كفر الدوار لتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها

ونصت المادة السادسة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11/10/2025، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.

وزير العدل نيابة رشيد إنشاء نيابة رشيد نيابة دمنهور نيابة كفر الدوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

فاليري ماكورماك: مصر نموذج رائع في مكافحة السرطان والأمراض المزمنة

صورة أرشيفية

إستونيا: الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على حزمة العقوبات الـ 20 ضد روسيا

المرور

غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد