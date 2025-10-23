طريقة عمل كيك القهوة في البيت بمذاق لا يقاوم

كيك القهوة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيك القهوة



● 220 جم زبدة

● 325 جم دقيق متعدد الاستخدامات

● 250 جم سكر

● 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

● ملعقة كبيرة فانيليا

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

● ملعقة صغيرة ملح

● 240 مل لبن رائب

الكرامبل :

● 230 جم دقيق متعدد الاستخدامات

● 300 جم سكر بني فاتح

● 170 جم زبدة

● ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 3 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان



طريقة تحضير كيك القهوة



سخِّن الفرن على 350 فهرنهايت (175 مئوية). ادهن قالب 9×13 بوصة بالزبدة، وضع ورق زبدة مع ترك حواف، ورش الجوانب بالدقيق.

لتحضير الكرامبل:

اخلطي الدقيق والسكر والزبدة والقرفة والملح في وعاء متوسط، وامزج بيديك حتى تتكوّن فتات غير منتظمة، واتركه جانبًا.

لتحضير الكيك:

اخفقي الزبدة مع السكر على سرعة متوسطة حتى تصبح كريمية (حوالي 3 دقائق). خفف السرعة، وأضف البيض واحدًا تلو الآخر مع كشط الجوانب أضف الفانيليا.



في وعاء آخر، نخفق الدقيق والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح.



نضف خليط الدقيق واللبن الرائب على ثلاث دفعات، بداية ونهاية بالدقيق، مع الخلط جيدًا دون إفراط.

ضع نصف الخليط في القالب، ووزع فوقه حوالي 2 و½ كوب من الكرامبل مع رشة قرفة خفيفة.

ضع بقية العجين فوقه برفق وسوِّ السطح، ثم أضف ما تبقى من الكرامبل على الوجه



اخبزي حتى يتحمر الوجه ويخرج عود الأسنان نظيفًا مع بقايا فتات بسيطة، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.



اتركيه ليبرد 30 دقيقة، ثم مرر سكينًا على الأطراف وأخرجه باستخدام الورق. قطعه مربعات وقدّمه.



ويُحفظ في درجة حرارة الغرفة حتى 3 أيام.