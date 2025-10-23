قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
بدء تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك القهوة في البيت بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيك القهوة
طريقة عمل كيك القهوة
هاجر هانئ

كيك القهوة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيك القهوة


● 220 جم زبدة

● 325 جم دقيق متعدد الاستخدامات

● 250 جم سكر

● 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

● ملعقة كبيرة فانيليا

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

● ملعقة صغيرة ملح

● 240 مل لبن رائب

الكرامبل :
● 230 جم دقيق متعدد الاستخدامات
● 300 جم سكر بني فاتح
● 170 جم زبدة
● ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
● ½ ملعقة صغيرة ملح
● 3 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

 


طريقة تحضير كيك القهوة


سخِّن الفرن على 350 فهرنهايت (175 مئوية). ادهن قالب 9×13 بوصة بالزبدة، وضع ورق زبدة مع ترك حواف، ورش الجوانب بالدقيق.
لتحضير الكرامبل:

اخلطي الدقيق والسكر والزبدة والقرفة والملح في وعاء متوسط، وامزج بيديك حتى تتكوّن فتات غير منتظمة، واتركه جانبًا.
لتحضير الكيك:

اخفقي الزبدة مع السكر على سرعة متوسطة حتى تصبح كريمية (حوالي 3 دقائق). خفف السرعة، وأضف البيض واحدًا تلو الآخر مع كشط الجوانب أضف الفانيليا.


في وعاء آخر، نخفق الدقيق والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح.


نضف خليط الدقيق واللبن الرائب على ثلاث دفعات، بداية ونهاية بالدقيق، مع الخلط جيدًا دون إفراط.
ضع نصف الخليط في القالب، ووزع فوقه حوالي 2 و½ كوب من الكرامبل مع رشة قرفة خفيفة.
ضع بقية العجين فوقه برفق وسوِّ السطح، ثم أضف ما تبقى من الكرامبل على الوجه


اخبزي حتى يتحمر الوجه ويخرج عود الأسنان نظيفًا مع بقايا فتات بسيطة، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.
 

اتركيه ليبرد 30 دقيقة، ثم مرر سكينًا على الأطراف وأخرجه باستخدام الورق. قطعه مربعات وقدّمه.
 

ويُحفظ في درجة حرارة الغرفة حتى 3 أيام.

