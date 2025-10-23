طريقة سحرية للتخلص من تشققات الكعبين

تعد تشققات الكعبين من المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات، وإليكم طريقة سريعة للتخلص من تشققات الكعبين.

مكونات وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

مياه ساخنة

شاور جيل

حجر لفرك القدم

زيت زيتون

كريم ترطيب للقدم

ليمونة مقطوعة

جوارب

طريقة الوصفة الطبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

أنقعي القدم في خليط المياه الساخنة مع الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أفركي القدم المنقوعة بالحجر جيدا للتخلص من التشققات بعد دهنه بزيت الزيتون جيدًا لتقشير الجلد الزائد.

أدهني القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

ثبتي نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.

تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة النتيجة.