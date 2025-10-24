التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان، في إطار البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، وتفعيلاً لقرارات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالجامعات.

افتتحت أعمال المعسكر الأستاذة رنده فارس مدير برنامج مودة، والأستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، حيث يهدف المعسكر الذي تنطلق فعالياته على مدى 4 أيام في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 168 طالباً وطالبة يمثلون 27 جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر، إلى تأهيل الكوادر الطلابية للقيام بدور ريادي في نشر الوعي بقضايا الأسرة المصرية داخل مجتمعاتهم الجامعية.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمعسكر حواراً مفتوحاً مع الطلاب حول قضايا الأسرة المصرية أدارها عدد من المتخصصين في الأبعاد النفسية والاجتماعية، كما سيتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى بناء وعي متكامل لدى الطلاب من خلال تناول القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية والتعريف ببرنامج مودة وأهدافه، إلى جانب التعمق في الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية وتدريب الطلاب على عدد من المهارات الحياتية والقيادية من بينها التخطيط للمبادرات الطلابية ومهارات الحشد والتأييد وصياغة رسائل التوعية والتواصل الفعال بما يضمن إعداد جيل من الشباب الواعي بقضايا أسرته ومجتمعه.

وسيتضمن المعسكر إعداد نموذج لمبادرة طلابية قابلة للتنفيذ داخل كل جامعة تستهدف رفع الوعي بقضايا الأسرة وتشجيع أكبر عدد من الطلاب على الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية لبرنامج مودة، ومن المقرر ان يتم عرض مقترحات هذه المبادرات على اللجنة العليا لبرنامج مودة تمهيداً لبدء تنفيذها داخل الجامعات.

ويأتي هذا المعسكر استمراراً للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أسفر منذ عام 2019 وحتى الآن عن استفادة ما يقرب من 500,000 طالب وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات، فيما تستهدف خطة العمل الحالية تنفيذ 1,000 تدريب خلال الفصل الدراسي الجاري، بما يشمل 85,000 طالب وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية، تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي لدى الشباب ودعم جهود الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.