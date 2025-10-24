مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اشتعال سيارة بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء اشتعال سيارة ملاكي على طريق مصر السويس في اتجاه مصر الجديدة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة وانقلابها، قبل أن تشتعل النيران بها بشكل كامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.