مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اشتعال سيارة بطريق السويس

حادث اشتعال سيارة بطريق مصر السويس
أحمد مهدي

لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء اشتعال سيارة ملاكي على طريق مصر  السويس في اتجاه مصر الجديدة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة وانقلابها، قبل أن تشتعل النيران بها بشكل كامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

