اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة جديدة

ياسمين تيسير

انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر أعمال الجمعية العمومية العادية لـ نادي الزهور لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من 2025 حتى 2029، وسط إقبال من الأعضاء منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت وسط تنظيم رائع وسهولة في التصويت.

 و تشهد انتخابات الزهور لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد انتخابات الزهور هذا العام منافسة على جميع المقاعد ولكن تبدو قائمة أبناء الزهور وشعارها “واقع مستقر وتطوير مستمر” برئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي الحالي، هي الأقرب للفوز، حيث قاد غالبية أعضاء هذه القائمة مسيرة الانجازات في النادي خلال الثماني سنوات الماضية بالإضافة إلى تمتع أعضاءها بشعبية كبيرة وسط أعضاء النادي لتواجدهم المستمر داخل النادي ولمتابعتهم لكافة التفاصيل.

وتشهد انتخابات نادي الزهور منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار، بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن  يتنافسون على 6 مقاعد؛ و 5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و 6 مرشحين على مقعد التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.

وشهد نادي الزهور طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.

فمنذ تولي مجلس الدمرداش المسؤولية عام 2017 واجه العديد من التحديات التنظيمية والمالية، لكنه ركّز على تطوير البنية التحتية والمنشآت والقطاع الرياضي في المقام الأول، حيث أولت إدارة النادي اهتماماً خاصاً بالمنشآت مثل: حمامات السباحة والملاعب المفتوحة، حيث تم تطوير وصيانة المجمعات بشكل كامل بعد أن كانت تعاني من أعطال متكررة، إلى جانب مضاعفة عدد الملاعب الرياضية وإضافة ملاعب جديدة لخدمة مختلف الألعاب، بالإضافة إلى احلال وتجديد المبنى الاجتماعي وحدائق الأطفال في فرعي مدينة نصر والتجمع الخامس،كما تم إعادة بناء الحديقة اليابانية التاريخية للنادي لتعود إلى سابق عهدها من الجمال والتميز، بالإضافة إلى توسعة وتجديد صالة اللياقة البدنية وتزويدها بأحدث الأجهزة الأوروبية.

وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالنادي، فقد نجح مجلس الإدارة في الحفاظ على كامل مساحة النادي بعد أن كان مخططاً لاستقطاع جزء كبير منها، كما تم تنفيذ أول جراج هيدروليكي للأعضاء، وبالأمس استطاع مجلس الدمرداش تحقيق أحد بنود برنامجهم الانتخابي حيث تم تخصيص المنطقة تحت الكوبري بشارع يوسف عباس لتكون جراج لأعضاء النادي.

أما في مجال الرياضة فقد شهد النادي قفزة كبيرة في النشاط الرياضي، حيث تضاعفت أعداد الممارسين، وارتفع مستوى الفرق الجماعية والفردية، ففي الرياضات الجماعية تلعب جميع فرق النادي في الدوري الممتاز ، أما في الرياضات الفردية فاستطاع عدد كبير من أبطال النادي الحصول على ميداليات عالمية مع منتخبات مصر وتصدرو التصنيفات الدولية.

وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.

ويتم التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح؛ على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

