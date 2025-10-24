عمر كمال برفقة حسام حسن في أحدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان عمر كمال، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال رفقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا عبر السوشيال ميديا.

وكشف الفنان عمر كمال حقيقة ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد بسبب ألبومه الجديد، موضحًا تفاصيل الكواليس التي دارت حول المشروع منذ بدايته.



وقال عمر كمال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي إن فكرة الألبوم تعود في الأصل إلى الفنان محمد فؤاد، لكنه لم يستكمل العمل عليه:

«الألبوم كان لمحمد فؤاد، ولما بدأته كنت لسه مش معروف، وبعد ما سجلت كام أغنية هو عرف. أنا ما أخدتش الألبوم منه ولا سرقته، بالعكس، الأستاذ محمد فؤاد هو اللي رفض الألبوم بسبب مشاكل مع المنتج وتنازل عن الأغاني، رغم إنها كانت أغاني رائعة».