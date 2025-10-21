قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر كمال يكشف كواليس خلافه مع محمد فؤاد بسبب الألبوم الجديد

عمرو كمال
عمرو كمال
منار نور

كشف الفنان عمر كمال حقيقة ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد بسبب ألبومه الجديد، موضحًا تفاصيل الكواليس التي دارت حول المشروع منذ بدايته.


وقال عمر كمال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي إن فكرة الألبوم تعود في الأصل إلى الفنان محمد فؤاد، لكنه لم يستكمل العمل عليه:
«الألبوم كان لمحمد فؤاد، ولما بدأته كنت لسه مش معروف، وبعد ما سجلت كام أغنية هو عرف. أنا ما أخدتش الألبوم منه ولا سرقته، بالعكس، الأستاذ محمد فؤاد هو اللي رفض الألبوم بسبب مشاكل مع المنتج وتنازل عن الأغاني، رغم إنها كانت أغاني رائعة».


وأوضح أن الألبوم عُرض على أكثر من مطرب قبل أن يصل إليه، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب الأجور المرتفعة التي طلبها البعض:«لما سألت عن حكاية الألبوم، عرفت إنه اتعرض على وائل جسار وغيرهم، لكن الخلافات الإنتاجية حالت دون تنفيذه. في مطرب طلب 50 ألف دولار على الأغنية، يعني حوالي 30 مليون جنيه للألبوم كله، ومطرب تاني طلب 30 ألف دولار، غير تكاليف الدعاية والتصوير».


وأشار كمال إلى أن تكلفة الألبوم تجاوزت 20 مليون جنيه مصري، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي مقابل مادي:
«الألبوم متكلف أكتر من 15 مليون جنيه، إحنا مصورين 12 كليب وعملنا تقريبًا 18 أو 20 أغنية. أنا من أول يوم قلت مش هاخد ولا جنيه، لأني نفسي أعمل الألبوم دا وكنت مؤمن بيه جدًا».
وفي ختام حديثه، عبّر عمر كمال عن حزنه لابتعاد محمد فؤاد عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه لكنه يقدّره بشدة:
«ما كلمتوش بعد الألبوم، وأكيد هو زعلان مني، وأنا كمان زعلان منه ومن غيابه. أنا بحبه جدًا، ومن 22 سنة كنت بروح أقف قدام مكتبه بالساعات عشان أشوفه، كنت بحلم بس أسلم عليه».

عمرو كمال محمد فواد البوم عمرو كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

جثة

التفاصيل الكاملة لـ حادث دهس طفلة وجدها أمام مدرسة في حدائق الأهرام

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية صدم شخصين بالمنيا

ارشيفية

إصابة 4 أشحاص بالدقهلية في اصطدم ميكروباص مع سيارة نقل .. أسماء

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد