عمر كمال يكشف كواليس خلافه مع محمد فؤاد بسبب الألبوم الجديد

كشف الفنان عمر كمال حقيقة ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد بسبب ألبومه الجديد، موضحًا تفاصيل الكواليس التي دارت حول المشروع منذ بدايته.



وقال عمر كمال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي إن فكرة الألبوم تعود في الأصل إلى الفنان محمد فؤاد، لكنه لم يستكمل العمل عليه:

«الألبوم كان لمحمد فؤاد، ولما بدأته كنت لسه مش معروف، وبعد ما سجلت كام أغنية هو عرف. أنا ما أخدتش الألبوم منه ولا سرقته، بالعكس، الأستاذ محمد فؤاد هو اللي رفض الألبوم بسبب مشاكل مع المنتج وتنازل عن الأغاني، رغم إنها كانت أغاني رائعة».



وأوضح أن الألبوم عُرض على أكثر من مطرب قبل أن يصل إليه، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب الأجور المرتفعة التي طلبها البعض:«لما سألت عن حكاية الألبوم، عرفت إنه اتعرض على وائل جسار وغيرهم، لكن الخلافات الإنتاجية حالت دون تنفيذه. في مطرب طلب 50 ألف دولار على الأغنية، يعني حوالي 30 مليون جنيه للألبوم كله، ومطرب تاني طلب 30 ألف دولار، غير تكاليف الدعاية والتصوير».



وأشار كمال إلى أن تكلفة الألبوم تجاوزت 20 مليون جنيه مصري، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي مقابل مادي:

«الألبوم متكلف أكتر من 15 مليون جنيه، إحنا مصورين 12 كليب وعملنا تقريبًا 18 أو 20 أغنية. أنا من أول يوم قلت مش هاخد ولا جنيه، لأني نفسي أعمل الألبوم دا وكنت مؤمن بيه جدًا».

وفي ختام حديثه، عبّر عمر كمال عن حزنه لابتعاد محمد فؤاد عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه لكنه يقدّره بشدة:

«ما كلمتوش بعد الألبوم، وأكيد هو زعلان مني، وأنا كمان زعلان منه ومن غيابه. أنا بحبه جدًا، ومن 22 سنة كنت بروح أقف قدام مكتبه بالساعات عشان أشوفه، كنت بحلم بس أسلم عليه».