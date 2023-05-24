عمرو كمال يحتفل بعقد قران شقيقته

هنأ عمرو كمال شقيقته بمناسبة كتب كتابها عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

ونشر عمرو كمال صورة تجمعه مع شقيقته، معلقا على الصورة “أختى حبيبتى وبنتى الصغيرة ألف مبروك كتب كتابك ربنا يسعدك".

يستعد كل من عمر كمال وسارة زكريا الشهيرة بأغنية تيجى نتجوز بالسر، لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال أيام قليلة من الآن.

وبدأ الثنائى فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.



الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنان خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي