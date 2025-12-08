قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تنفذ دورة تدريبية بعنوان "اعرف نفسك وطوِّر مهاراتك الحياتية"

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، دورة تدريبية بعنوان: "اعرف نفسك وطوّر مهاراتك الحياتية"، بمشاركة ٣٠٠ طالب وطالبة، بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرةممثلاً في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محاضرة التلاعب النفسي والوقاية منه

تضمّنت فعاليات الدورة مجموعة من المحاضرات التوعوية من بينها "محاضرة التلاعب النفسي والوقاية منه، ومهارات ومفاتيح الحياة، حيث هدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي النفسي لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات حياتية تساعدهم على بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً، وتأهيلهم لسوق العمل.

وتطرقت المحاضرات إلى مناقشة أنواع التلاعب النفسي داخل المجتمع والمنظمات والعلاقات، وسبل الوقاية منه عبر تنمية أساليب التفكير الصحيحة وتعزيز المناعة النفسية، كما تخلل البرنامج تدريب عملي على مهارات التواصل الفعال، الاستماع النشط، وفهم الذات عبر تحليل المعتقدات والقيم وتحديد نقاط القوة لدى الأفراد.

حضر فعاليات الدورة الدكتور عبد الحكيم أحمد عبد الهادي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الدكتور عاطف خليفة محمد المشرف العام على وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور السيد منصور الشاعر أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد، الدكتور مصطفى محمد معوض أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع.

ويواصل مكتب "فن إدارة الحياة" تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم الطلاب والشباب وتنمية وعيهم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة للارتقاء بالمهارات النفسية والسلوكية للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.

وزارة الشباب والرياضة مكتب فن إدارة الحياة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التوعية النفسية والسلوكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

حسن الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون

«غرفة صناعة الجلود» و«بيراميدز الدولية» تطلقان المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

انطلاق المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

التمثيل التجارى ينظم إجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية المصرية

التمثيل التجارى ينظم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الوطنية المصرية

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد