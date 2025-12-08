وزارة الشباب تنفذ دورة تدريبية بعنوان "اعرف نفسك وطوِّر مهاراتك الحياتية"

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، دورة تدريبية بعنوان: "اعرف نفسك وطوّر مهاراتك الحياتية"، بمشاركة ٣٠٠ طالب وطالبة، بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرةممثلاً في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محاضرة التلاعب النفسي والوقاية منه

تضمّنت فعاليات الدورة مجموعة من المحاضرات التوعوية من بينها "محاضرة التلاعب النفسي والوقاية منه، ومهارات ومفاتيح الحياة، حيث هدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي النفسي لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات حياتية تساعدهم على بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً، وتأهيلهم لسوق العمل.

وتطرقت المحاضرات إلى مناقشة أنواع التلاعب النفسي داخل المجتمع والمنظمات والعلاقات، وسبل الوقاية منه عبر تنمية أساليب التفكير الصحيحة وتعزيز المناعة النفسية، كما تخلل البرنامج تدريب عملي على مهارات التواصل الفعال، الاستماع النشط، وفهم الذات عبر تحليل المعتقدات والقيم وتحديد نقاط القوة لدى الأفراد.

حضر فعاليات الدورة الدكتور عبد الحكيم أحمد عبد الهادي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الدكتور عاطف خليفة محمد المشرف العام على وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور السيد منصور الشاعر أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد، الدكتور مصطفى محمد معوض أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع.

ويواصل مكتب "فن إدارة الحياة" تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم الطلاب والشباب وتنمية وعيهم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة للارتقاء بالمهارات النفسية والسلوكية للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.