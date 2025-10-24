5 أسباب لعدم خسارة دهون البطن رغم الدايت والرياضة

لقد قللت من سعراتك الحرارية، وحافظت على نظامك الغذائي، وتتبعت كل شيء بدقه، لكن تمر الأسابيع ولا يتغير وزنك، إذا بدا هذا مألوفًا، فأنت لست وحدك، يواجه الكثيرون تجربة محبطة لعدم فقدان الوزن مع نقص السعرات الحرارية، وممارسة التمارين الرياضية.

أسباب عدم خسارة الوزن

1. احتباس الماء يخفي فقدان الدهون

أحيانًا يفقد جسمك الدهون، لكن لا يظهر ذلك على الميزان بسبب احتباس الماء، عوامل مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم، أو التغيرات الهرمونية، أو حتى بدء برنامج رياضي جديد، قد تسبب انتفاخًا مؤقتًا، حافظ على نظام غذائي متوازن وامنح جسمك وقتًا للتكيف.

2. التقلبات الهرمونية تلعب دورًا

يمكن لهرموناتك أن تؤثر بشكل كبير على تنظيم وزنك، قد تعاني النساء، على وجه الخصوص، من دورات شهرية تؤثر على الشهية ووزن الماء في الجسم والرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يمكن لحالات مثل متلازمة تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية أن تُخلّ بتوازن الأيض، إذا شعرت بأي خلل، فقد يكون من المفيد استشارة أخصائي رعاية صحية.

3. أنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم قد تُسبب اضطرابًا في هرموناتك، وتزيد من شعورك بالجوع، وتُضعف إرادتك، عندما تشعر بالتعب، يُنتج جسمك المزيد من هرمون الغريلين (هرمون الجوع) وهرمون الليبتين (هرمون الشعور بالشبع)، احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم جهودك في إنقاص الوزن.

المصدر times of india