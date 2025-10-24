قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
بالصور

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

جيب رانجلر
جيب رانجلر
عزة عاطف

كشفت شركة جيب عن استدعاء 24,238 سيارة رانجلر 4xe هجينة قابلة للشحن بعد اكتشاف خلل برمجي خطير في التحديث الأخير الذي تم إرساله عبر الهواء، والذي تسبب في فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، ما أثار موجة من الشكاوى بين مالكي هذه السيارات في أمريكا وكندا.

خلل برمجي في جيب رانجلر

بحسب ما كشفته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن الخطأ البرمجي يؤدي إلى اتصال غير مكتمل بين وحدة صندوق المعلوماتية ومعالج التحكم الهجين، مما يتسبب في إعادة ضبط تلقائية لوحدة التحكم.

ويحدث هذا الخلل بشكل مفاجئ أثناء القيادة دون أي تحذير مسبق للسائق، ما يشكل خطرًا محتملًا على السلامة العامة خاصة على الطرق السريعة.

أكثر من 200 شكوى رسمية خلال أيام

تعود بداية الأزمة إلى 14 أكتوبر، عندما تلقت الوكالة الحكومية الأمريكية أكثر من 200 شكوى من مالكي سيارات جيب رانجلر 4xe تفيد بتعطل المركبة بشكل مفاجئ بعد تثبيت التحديث. كما رصدت مئات المنشورات على الإنترنت توثق المشكلة نفسها.

ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعلنت وزارة النقل الكندية أيضًا عن تلقي سبع شكاوى رسمية ورصد تقارير مشابهة على المنتديات، ما دفعها للتواصل مع الشركة في اليوم نفسه.

استجابت شركة Stellantis المالكة لعلامة جيب بسرعة، وبدأت تحقيقًا موسعًا في القضية. وكشفت النتائج الأولية عن 111 سجلًا لدعم العملاء، و69 تقريرًا ميدانيًا، و55 حادثة إضافية مرتبطة بالخلل وقعت جميعها خلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر فقط.

وأعلنت الشركة أنها تعمل حاليًا على تطوير حل دائم للمشكلة، لكنها أصدرت إجراءً تصحيحيًا مؤقتًا لتقليل احتمالية فقدان قوة الدفع، من خلال تعديل في "سياسة الواجهة الخلفية" الخاصة بالنظام البرمجي للسيارة.

لم توضح جيب تفاصيل الإجراء المؤقت بشكل كامل، لكنها أكدت أن العمل جارٍ على تحديث برمجي آمن سيتم إطلاقه قريبًا بعد اختبارات مكثفة لضمان استقرار النظام وعدم تكرار المشكلة.

ومن المتوقع أن يتم تثبيت التحديث الجديد تلقائيًا عبر الهواء دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، على أن يتم إخطار جميع المالكين رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

أعادت هذه الحادثة النقاش حول مدى أمان التحديثات البرمجية اللاسلكية (Over-the-Air) التي أصبحت شائعة في السيارات الحديثة.

فعلى الرغم من كونها وسيلة مريحة لتحديث الأنظمة دون زيارة الوكلاء، إلا أن الأخطاء البرمجية غير المختبرة جيدًا قد تؤدي إلى مشكلات خطيرة في الأداء والسلامة كما حدث في حالة جيب رانجلر 4xe.

