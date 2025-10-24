قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
متطرفون إسرائيليون يقطعون طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات المحتجين من التيار اليميني المتطرف قطعوا صباح اليوم الطريق أمام شاحنات مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت القنوات العبرية أن المتظاهرين اعترضوا الشاحنات لمنع إدخال الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ"التنازلات للحكومة الأمريكية" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه في غزة.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة الإسرائيلية تدخلت لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق بعد وقوع مناوشات محدودة، فيما لم تسجل إصابات حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، الذي يتضمن إدخال المساعدات الإنسانية تدريجيًا إلى القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى وجثامين، وسط انقسامات داخلية إسرائيلية بين مؤيدين ومعارضين للاتفاق.

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

مجلس النواب

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

مجلس الشيوخ

أعضاء الشيوخ الجدد.. ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة

مجلس النواب

بعد إعلان الكشوف النهائية.. مرشح و4 قوائم في انتظار 5% من أصوات الناخبين للفوز بالانتخابات

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

