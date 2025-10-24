متطرفون إسرائيليون يقطعون طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات المحتجين من التيار اليميني المتطرف قطعوا صباح اليوم الطريق أمام شاحنات مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت القنوات العبرية أن المتظاهرين اعترضوا الشاحنات لمنع إدخال الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ"التنازلات للحكومة الأمريكية" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه في غزة.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة الإسرائيلية تدخلت لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق بعد وقوع مناوشات محدودة، فيما لم تسجل إصابات حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، الذي يتضمن إدخال المساعدات الإنسانية تدريجيًا إلى القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى وجثامين، وسط انقسامات داخلية إسرائيلية بين مؤيدين ومعارضين للاتفاق.