الهند.. حريق في حافلة خاصة يقتل 20 شخصا ويصيب العشرات

أعلنت وكالة (شينخوا) نقلا عن مسؤولون هنود مقتل مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر إثر نشوب حريق في حافلة خاصة كانت تقلهم بعد اصطدامها بدراجة نارية في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند.

وبحسب الشرطة الهندية، فقد اندلعت النيران في الحافلة بعد الاصطدام قرب قرية تشينا تيكور في منطقة كورنول بينما كانت تقل 42 راكبا في طريقها من حيدر أباد إلى بنغالور.

وذكرت التقارير، بأن معظم الركاب كانوا نائمين عندما وقع الحادث.

فيما توجه السكان إلى الموقع وحاولوا إنقاذ المصابين قبل وصول فرق الإطفاء والشرطة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى كورنول الحكومي.

كما عبرت مصادر هندية عن تخوفها من إرتفاع عدد الضحايا، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.