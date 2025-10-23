رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه سيتغيب عن حضور اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بسبب ازدحام جدول أعماله.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /الخميس/ أن وزير الشئون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، سيمثل الهند في الفعاليات المتعلقة بالقمة، بينما سيلقي مودي كلمة افتراضية في القمة التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.



وأوضح مودي أنه أجرى محادثة ودية مع نظيره الماليزي، أنور إبراهيم، أبلغه فيها أنه سيشارك في القمة بشكل افتراضي، وهنأه برئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأعرب عن رغبته في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

