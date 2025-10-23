أسعار النفط تقفز بنسبة 3% بعد مراجعة الهند مشترياتها من الخام الروسي عقب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم /الخميس/، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، بعدما بدأت الهند إعادة تقييم مشترياتها من النفط الروسي عقب العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجين في روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.



وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن عقود خام برنت الآجلة صعدت بمقدار 1.94 دولار أو 3.1% إلى 64.53 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.89 دولار أو 3.2% إلى 60.39 دولار للبرميل.



وأكدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، داعية موسكو إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا فورا.



وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات مماثلة على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا، والتي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG).



من جانبها، قالت كبيرة محللي الأسواق في شركة "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على أكبر شركات النفط الروسية تستهدف خنق الإيرادات النفطية للكرملين، ما قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات الفعلية من البراميل الروسية وإجبار المشترين على إعادة توجيهها إلى السوق المفتوحة".



وأضافت أن العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس قفزت بأكثر من دولارين للبرميل فور الإعلان عن العقوبات، مدعومة أيضًا بتراجع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.



وأشارت ساشديفا إلى أنه "في حال خفضت نيودلهي مشترياتها تحت ضغط واشنطن، فقد يتحول الطلب الآسيوي نحو الخام الأمريكي، مما قد يدعم أسعار النفط في منطقة الأطلسي".



من جهتها، قالت الشركات المكررة الحكومية في الهند إنها بدأت بمراجعة عقودها النفطية لضمان عدم استيراد أي شحنات قادمة مباشرة من روسنفت أو لوك أويل بعد فرض العقوبات الأمريكية .



وكانت قد أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل"، في خطوة تعمّق عزلة روسيا المالية وتستهدف أحد أهم مصادر تمويلها في العملية العسكرية الأوكرانية.



وجاءت العقوبات متزامنة مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء القمة التي كانت مقررة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة إلى فتور العلاقات بين البلدين رغم قنوات التواصل القائمة.



من ناحيته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان، إن العقوبات الجديدة تهدف إلى دفع موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، داعيًا حلفاء واشنطن إلى "الانضمام والالتزام بهذه العقوبات".



وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة بصدد "زيادة كبيرة في مستوى العقوبات المفروضة على روسيا".



وفي تصريحات لقناة فوكس بيزنس، قال وزير الخزانة الأمريكي "إن هذه واحدة من أكبر حزم العقوبات على الإطلاق ضد موسكو لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن «صادقا» في المحادثات مع الرئيس ترامب.



وأضاف بيسنت: "لم يأتِ الرئيس بوتين إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل"، مضيفا أن ترامب "يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات".

