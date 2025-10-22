ترامب: الهند ستقلص مشترياتها من النفط الروسي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وجدّد تأكيده أن نيودلهي ستخفّض مشترياتها من الطاقة الروسية.

وأضاف ترامب خلال استضافته احتفال "ديوالي" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لقد تحدثتُ إلى رئيس وزرائكم اليوم. كانت محادثة رائعة. تحدثنا عن التجارة، وعن أشياء كثيرة، لكنّ محور الحديث كان التجارة، وهو مهتم جداً بهذا المجال".

فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، جزئياً للضغط على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، وهي مشتريات تُعتبر بمثابة دعم لاقتصاد الكرملين ومجهوده الحربي في أوكرانيا.

إلا أن ترامب خفّف لهجته في الأسابيع الأخيرة مع استمرار المفاوضات بين البلدين لإبرام اتفاق تجاري وخفض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن مودي أبدى استعداداً لتقليص واردات الطاقة الروسية.

وقال ترامب: "لن يشتري كميات كبيرة من النفط من روسيا. هو يريد إنهاء تلك الحرب بقدر ما أريده أنا. يريد أن يرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا تنتهي، وكما تعلمون، لن يشتروا الكثير من النفط".

وقف استيراد الخام الروسي

كان الرئيس الأمريكي قد قال الأسبوع الماضي إن الهند وافقت على التوقف عن شراء النفط من روسيا، مؤكداً أنه تلقّى ضمانات من مودي خلال اتصال هاتفي.

غير أن وزارة الخارجية الهندية قالت إنها غير مطّلعة على مثل هذه المحادثة. وأوضحت أن أي تقليص في مشتريات الطاقة الروسية سيكون تدريجياً، مشيرة إلى أن الحكومة الهندية سبق أن أكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي إذا كان ذلك مجدياً اقتصادياً.

أصبحت الهند من كبار مستوردي النفط الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مستفيدة من الأسعار المنخفضة. ويمثل النفط الروسي نحو ثلث واردات الهند الإجمالية، رغم الضغوط الأميركية لتقليص الإمدادات.

