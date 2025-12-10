مليونير ونفسه يشوفهم قبل ما يموت.. مأساة الحاج رجب مع جحود أولاده |فيديو

خصّص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة عن معاناة ومأساة الحاج رجب مع جحود أولاده وتخلي أسرته عنه.



وقال الحج رجب: "زوجتي اتهمتني بالباطل ومنذ تلك اللحظة بدأت المشاكل، بعد 35 عاماً من الزواج"، متابعا: "بنتي قالتلي انت متستاهلش تبقى أب".



ولفت إلى أنه كان حنين مع أولاده وزوجته وكان يعاملهم بكل حب، متابعا: طلقت زوجتي ولا أشعر بالراحة وأعيش بمفردي.



واسترسل: "حاسس إني عايش في قبر، لأني مريض سكر وأحتاج إلى من يهتم بحالتي"، متابعًا: "بعمل كل حاجة لوحدي بس مش عارف أعيش لوحدي".



