حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا خريفيا وأمطارًا في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 19 18

بنها 19 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 17

العريش 28 17

رفح 28 16

رأس سدر 30 17

نخل 28 12

كاترين 24 09

الطور 30 21

طابا 29 17

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 27 19

العلمين 27 18

مطروح 26 18

السلوم 26 16

سيوة 29 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 35 24

حلايب 31 24

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 36 20

أسوان 37 22

الوادي الجديد 35 16

أبو سمبل 36 22

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 37 26

المدينة 36 22

الرياض 33 20

المنامة 33 27

أبو ظبي 33 25

الدوحة 36 26

الكويت 37 22

دمشق 28 09

بيروت 27 21

عمان 26 13

القدس 25 13

غزة 27 20

بغداد 34 22

مسقط 32 27

صنعاء 23 12

الخرطوم 39 25

طرابلس 31 23

تونس 29 19

الجزائر 25 16

الرباط 24 16

نواكشوط 39 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 20 09

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 31 16

نيودلهى 30 20

جاكرتا 33 24

بكين 15 07

كوالالمبور 34 24

طوكيو 20 13

أثينا 25 14

روما 21 15

باريس 15 09

مدريد 18 11

برلين 09 05

لندن 11 05

مونتريال 08 04

موسكو 09 05

نيويورك 14 06

واشنطن 17 07

أديس أبابا 24 12