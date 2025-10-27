الأرصاد: أمطار خفيفة تلطف أجواء بعض المحافظات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين، يشهد أجواءً خريفية معتدلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد صباحاً، تكوّن شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصةً الممتدة من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، وقد تكون الشبورة أحيانًا كثيفة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق، بينما تكون فرص سقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

أما عن حالة البحرين، فأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط يشهد رياحًا خفيفة إلى معتدلة وارتفاع أمواج من (1 إلى 1.5 متر)، فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا معتدلة وارتفاع أمواج من (2 إلى 1.5 متر).

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، خلال الطقس اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 29 العظمى – 20 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 28 العظمى – 18 الصغرى

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 28 العظمى – 18 الصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 العظمى – 22 الصغرى

شمال الصعيد: 31 العظمى – 19 الصغرى

جنوب الصعيد: 36 العظمى – 26 الصغرى

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خلال هذه الفترة والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.