تنظيم اتحاد الكرة.. بدء المقابلات الشخصية لمدربي حراس المرمى استعداداً للدورة التخصصية

شهد مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم، بدء المقابلات الشخصية للمدربين، المتقدمين للالتحاق بالدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى (المستوى الأول)، والتي تنظمها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتولى إجراء المقابلات، الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، المشرف على تدريب حراس المرمى بالمنتخبات الوطنية، وذلك لاختيار الكوادر الأنسب للمشاركة في البرنامج التدريبي المكثف.

وتستهدف الدورة 50 مدرباً من أصل 60 متقدماً، حيث سيتم تقسيم المقبولين إلى مجموعتين، تضم كل منهما 25 مدرباً، للمشاركة في برنامج تدريبي يمتد لـ 80 ساعة، مقسمة بين الجوانب النظرية والعملية والتحليلية، خلال شهري مارس الحالي وأبريل المقبل.

وركزت مقابلات اليوم، التي نسقها إيهاب الجندي، المنسق العام للدورات، على استعراض السير الذاتية للمتقدمين، وقياس معارفهم الفنية ومفاهيمهم المرتبطة بتدريب الحراس، بالإضافة إلى مناقشة قدرتهم على وضع البرامج التدريبية اليومية والأسبوعية، وكيفية التعامل مع ضغوط المباريات واتخاذ القرارات وقت الأزمات.

ومن المقرر استكمال باقي المقابلات، غداً، لإنهاء عملية المفاضلة وتحديد القائمة النهائية للمشاركين، تمهيداً لانطلاق الكورس الأول من الدورة في الرابع والعشرين من مارس الحالي.