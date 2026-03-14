التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والفتح في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الهلال والفتح في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن منافسات الجولة رقم 26، من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأهدر الهلال السعودي العديد من الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول.



تشكيل الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي



حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي- ثيو هيرنانديز- متعب الحربي.



خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



خط الهجوم: سالم الدوسري- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- كريم بنزيما.