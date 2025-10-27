الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
إسراء عبدالمطلب

تشهد مصر، الإثنين 27 أكتوبر 2025، أجواءً خريفية مستقرة على أغلب أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى الاعتدال ليلًا ويصبح مائلًا للبرودة في آخر الليل. 

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تبلغ 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأكدت خرائط الطقس توافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا على مختلف الأنحاء، لتسجل مدينة سانت كاترين أدنى درجة حرارة تصل إلى 10 درجات مئوية. 

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بإغلاق النوافذ جيدًا خلال ساعات الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد الناتجة عن البرودة المفاجئة في الأجواء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الشبورة المائية التي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين مع رياح شمالية غربية أيضًا.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات، فجاءت على النحو التالي:

  • القاهرة 29 – 20، 6 
  • أكتوبر 30 – 18
  • بنها 29 – 19
  • دمنهور 29 – 19
  • وادي النطرون 30 – 18
  • كفر الشيخ 28 – 19
  • المنصورة 28 – 19
  • الزقازيق 29 – 20
  • شبين الكوم 28 – 19
  • طنطا 28 – 19
  • دمياط 27 – 22
  • بورسعيد 27 – 23
  • الإسماعيلية 29 – 18
  • السويس 29 – 18
  • العريش 29 – 17
  • رفح 28 – 16
  • رأس سدر 31 – 19
  • نخل 28 – 12
  • كاترين 25 – 10
  • الطور 30 – 19
  • طابا 29 – 16
  • شرم الشيخ 32 – 23
  • الإسكندرية 28 – 19
  • العلمين 27 – 18
  • مطروح 27 – 19
  • السلوم 30 – 18
  • سيوة 30 – 16
  • رأس غارب 31 – 22
  • الغردقة 32 – 22
  • سفاجا 32 – 23
  • مرسى علم 33 – 23
  • شلاتين 33 – 23
  • حلايب 31 – 24
  • أبورماد 32 – 23
  • رأس حدربة 31 – 24
  • الفيوم 30 – 18
  • بني سويف 30 – 18
  • المنيا 31 – 17
  • أسيوط 31 – 17
  • سوهاج 34 – 18
  • قنا 36 – 18
  • الأقصر 35 – 20
  • أسوان 36 – 22
  • الوادي الجديد 34 – 18
  • أبوسمبل 35 – 21

وأكدت الأرصاد أن البلاد تعيش حالياً أجواءً خريفية نموذجية تجمع بين دفء النهار وبرودة الليل، ما يستدعي ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة نهارًا، مع تجهيز ملابس أكثر دفئًا مع اقتراب ساعات الليل المتأخرة، استعدادًا لانخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب شهر نوفمبر.

