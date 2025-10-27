الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

تشهد مصر، الإثنين 27 أكتوبر 2025، أجواءً خريفية مستقرة على أغلب أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى الاعتدال ليلًا ويصبح مائلًا للبرودة في آخر الليل.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تبلغ 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأكدت خرائط الطقس توافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا على مختلف الأنحاء، لتسجل مدينة سانت كاترين أدنى درجة حرارة تصل إلى 10 درجات مئوية.

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بإغلاق النوافذ جيدًا خلال ساعات الليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد الناتجة عن البرودة المفاجئة في الأجواء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الشبورة المائية التي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين مع رياح شمالية غربية أيضًا.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 29 – 20، 6

أكتوبر 30 – 18

بنها 29 – 19

دمنهور 29 – 19

وادي النطرون 30 – 18

كفر الشيخ 28 – 19

المنصورة 28 – 19

الزقازيق 29 – 20

شبين الكوم 28 – 19

طنطا 28 – 19

دمياط 27 – 22

بورسعيد 27 – 23

الإسماعيلية 29 – 18

السويس 29 – 18

العريش 29 – 17

رفح 28 – 16

رأس سدر 31 – 19

نخل 28 – 12

كاترين 25 – 10

الطور 30 – 19

طابا 29 – 16

شرم الشيخ 32 – 23

الإسكندرية 28 – 19

العلمين 27 – 18

مطروح 27 – 19

السلوم 30 – 18

سيوة 30 – 16

رأس غارب 31 – 22

الغردقة 32 – 22

سفاجا 32 – 23

مرسى علم 33 – 23

شلاتين 33 – 23

حلايب 31 – 24

أبورماد 32 – 23

رأس حدربة 31 – 24

الفيوم 30 – 18

بني سويف 30 – 18

المنيا 31 – 17

أسيوط 31 – 17

سوهاج 34 – 18

قنا 36 – 18

الأقصر 35 – 20

أسوان 36 – 22

الوادي الجديد 34 – 18

أبوسمبل 35 – 21

وأكدت الأرصاد أن البلاد تعيش حالياً أجواءً خريفية نموذجية تجمع بين دفء النهار وبرودة الليل، ما يستدعي ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة نهارًا، مع تجهيز ملابس أكثر دفئًا مع اقتراب ساعات الليل المتأخرة، استعدادًا لانخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب شهر نوفمبر.