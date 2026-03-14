بعد مضمضة أحمد فتوح.. كريم رمزي: عبث أننا ندور مين صايم ومين لأ

قام أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالمضمضة بالماء خلال مباراة الفريق أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، جاء تصرف فتوح بسبب شدة الحرارة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

وكتب الإعلامي كريم رمزي عبر حسابه علي فيسبوك “يعني هو بجد وصل بين العبث اننا نقعد نتخانق وندور على ريتش ببوست وفيديو وصورة نحاول نثبت فيها مين صايم ومين مش صايم.. يعني حتى علاقة العبد بربه بنركبها ترند”

وتعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.